Contrasto all’erosione costiera: 110mila euro dalla Regione per il Comune

Capalbio (Grosseto). Sono ventuno gli interventi finanziati dalla Regione Toscana, secondo il piano annuale di ripascimenti volto alla tutela delle spiagge del territorio.

Tra le località individuate, come ad esempio Follonica, Tirrenia e l’isola d’Elba, figurano anche le coste capalbiesi di Macchiatonda e di Torba.

“Ringraziamo sentitamente – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – la Regione Toscana, il Genio civile e il presidente Eugenio Giani. Siamo consapevoli che il contrasto all’erosione della costa necessiti di finanziamenti sempre più ingenti e periodici, ma il piano annuale della Regione è un chiaro segnale volto alla tutela dei territori e dei suoi cittadini”.

L’erosione delle coste è un fenomeno accelerato dal cambiamento climatico, che danneggia profondamente le spiagge e l’economia legata alla balneazione.

“Dopo le operazioni di ripristino del geo-tubo nell’ottobre scorso – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega al Demanio marittimo –, proseguono gli interventi di tutela della costa e di contrasto all’erosione, insieme alla Regione Toscana, per il nostro territorio. Auspichiamo in futuro di poter ricevere altri fondi per continuare a proteggere la nostra fascia costiera”.