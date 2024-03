Bilancio di previsione, il sindaco: “Nessun aumento di tasse e di costi dei servizi”

Orbetello (Grosseto). “Siamo molto soddisfatti delle scelte che abbiamo preso in tema di tributi, dato che non ci saranno aumenti di Imu, nè aumenti dei costi dei servizi a domanda individuale, come mensa scolastica, trasporto scolastico, asilo nido e ‘Consani’, nonostante i forti aumenti Istat che ha dovuto e dovrà sopportare il Comune, tutelando le famiglie”.

A dichiararlo è Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello.

“Un sacrificio economico del Comune, convinto, per venire incontro alle famiglie. Per quanto invece riguarda la tassa di soggiorno che pagano i turisti, ci sarà un lieve incremento e martedì tale aumento servirà per contenere i costi di nettezza urbana, tutelando i nostri cittadini e le attività economiche del nostro territorio – spiega Casamento -. Domani sarà approvato in Consiglio comunale il bilancio 2024 con largo anticipo rispetto al passato. La nostra amministrazione comunale sta portando avanti una serie incredibile di opere pubbliche e stiamo lavorando per la nuova piscina comunale a Orbetello Scalo, per la quale ci saranno importanti novità a breve”.