“Sabati dello sport”: al via le iniziative organizzate dal Comune e dedicate ai bambini

Magliano in Toscana (Grosseto). Quattro giornate dedicate ai più giovani e alle pratiche sportive: sono i “Sabati dello sport”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Magliano in Toscana, in collaborazione con la Uisp di Grosseto, e rivolta ai bambini dagli 8 ai 14 anni, residenti nel territorio comunale o che frequentano le scuole dell’area.

Il programma

Si parte sabato 23 marzo, con il beach tennis e il beach volley, nella tensostruttura della Uisp, di viale Europa a Grosseto, mentre sabato 6 aprile, all’agriturismo Giardino sulla Maremma, i partecipanti potranno sperimentare il tiro con l’arco storico. Sabato 13 aprile, è la volta della ginnastica e della danza, alla palestra dell’Asd Artistica Grosseto, in via Minghetti a Grosseto, mentre sabato 20 aprile rafting sul fiume Ombrone.

“Abbiamo voluto organizzare queste attività – spiega la consigliera Pamela Calussi – per dare modo ai bambini che vivono o frequentano il territorio di Magliano in Toscana di cimentarsi in diverse attività sportive, capire i propri gusti e inclinazioni e mettersi alla prova. Lo sport, infatti, è un momento importante di socializzazione, consapevolezza di sé ed è anche un modo per vivere bene e in salute a tutte le età”.

Come partecipare

Le domande di adesione possono essere presentate entro le ore 12 di martedì 19 marzo, secondo le modalità indicate nell’avviso e sulla base del modello di domanda, consultabile sul sito www.comune.magliano-in-toscana.gr.it.

Nel caso in cui le domande pervenute superassero il numero di posti disponibili per le varie attività, si terrà conto del numero di protocollo.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.59341 o scrivere a info@comune.maglianointoscana.gr.it.