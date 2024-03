Il Comune cerca aree private da adibire a parcheggi e servizi: pubblicato il bando

Monte Argentario E’ pubblicato dal Comune di Monte Argentario un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate a individuare aree anche private per la concessione dell’uso temporaneo delle stesse a parcheggi e servizi.

Tale procedura pubblica di partecipazione è scaturita dalla situazione riscontrata, per cui il territorio comunale nel periodo primaverile ed estivo è interessato da un afflusso turistico di grande rilevanza che, soprattutto in prossimità delle aree balneari, assumono proporzioni tali da provocare una notevole mole di traffico veicolare e di concentrazione di camper, caravan e mezzi similari, con conseguenti gravi problemi di viabilità e gravi difficoltà per l’accesso di mezzi di soccorso e pronto intervento nei centri abitati di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Per questo, nelle more di definizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, si rende necessario attivare nuove azioni finalizzate alla risoluzione, se pur temporanea, di tali criticità.

Pertanto, tutti coloro che vi abbiano interesse, possono presentare al protocollo del Comune, entro e non oltre il 24 marzo 2024, propria manifestazione di interesse al fine di chiedere che per le aree di proprietà venga concesso l’uso temporaneo a parcheggi pubblici e servizi. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato il Programma di uso temporaneo comprendente una relazione tecnica ed elaborati grafici che illustrano le finalità perseguite e le attività proposte in funzione dell’interesse pubblico e generale, anche in relazione allo stato di fatto e di diritto dei luoghi atte a consentire all’amministrazione comunale di valutare se sussistano i presupposti per procedere al suo accoglimento.

Testo integrale dell’avviso sul sito www.comune.monteargentario.gr.it.