Il Comune assume vigili urbani per l’estate: come candidarsi

Monte Argentario (Grosseto). E’ uscito a Monte Argentario il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato a carattere stagionale di istruttori di vigilanza.

Gli interessati, in possesso dei requisiti specificati nel bando, dovranno presentare domanda, esclusivamente in via telematica, tramite il portale “inPA” della Funzione Pubblica, entro il 19 marzo 2024.

E’ richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L’avviso integrale è pubblicato nella pagina “Bandi di concorso” del sito web del Comune (http://www.comune.monteargentario.gr.it)