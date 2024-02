Piano operativo e Piano strutturale: incontro itinerante del Comune per illustrare i progetti

Monte Argentario (Grosseto). L’amministrazione comunale di Monte Argentario si appresta ad adottare i nuovi strumenti di pianificazione del territorio e presenta alla cittadinanza gli elementi più importanti contenuti all’interno dei documenti di integrazione all’avvio del procedimento del Piano operativo e del Piano strutturale.

Per farlo, sabato 2 marzo ha previsto un incontro itinerante tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano dove, alla presenza di sindaco e assessori, oltre che di referenti tecnici, saranno presentate le proposte, direttamente nei luoghi coinvolti dalle trasformazioni più significative.

Alle 9.30, l’appuntamento è a Porto Ercole, nella piazzetta sul lungomare Strozzi, dove sarà illustrato il sistema di miglioramento dell’accessibilità con la riorganizzazione di alcune aree parcheggio e il completamento della panoramica per cui è stato già previsto un finanziamento regionale.

Alle 11.30 a Porto Santo Stefano – ritrovo previsto all’ingresso dell’ex 64° deposito dell’Aeronautica Militare – si parlerà delle trasformazioni ipotizzate per l’area dell’ex Aeronautica Militare con una camminata aperta a tutta la cittadinanza. Sarà l’occasione per entrare in una zona che per tanti anni è stata chiusa al pubblico e nel corso della visita saranno illustrate le previsioni per la rigenerazione urbana dell’area, che consiste nel recupero degli spazi e degli edifici esistenti attraverso l’introduzione di funzioni pubbliche e private, andando a costituire una nuova centralità di servizi in quella parte del paese.