Il Nautico di Porto Santo Stefano si fa in due: torna il corso serale

Porto Santo Stefano (Grosseto). Un grande ritorno per l’Isis “Del Rosso – Da Verrazzano” di Porto Santo Stefano: dall’anno scolastico 2024/2025 sarà nuovamente attivo il corso serale dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, indirizzo “Conduzione di apparati del mezzo navale” (ex Macchinisti), che da anni è ormai punto di riferimento per la provincia di Grosseto per chi vuole intraprendere le professioni “del mare”.

Il corso

Il corso serale fornirà un’ulteriore risposta concreta alle richieste del mercato e di quelle aziende del comparto nautico alla ricerca sempre più di manodopera specializzata e tecnica, un modo per far incontrare quindi la domanda con l’offerta.

Il serale rientra nei percorsi di istruzione di secondo livello e risponde ai bisogni di giovani e adulti che intendono rientrare nel sistema formativo scolastico. I percorsi didattici sono più flessibili rispetto ai modelli e alle metodologie previste nei corsi diurni e permettono agli studenti di ampliare le conoscenze e le competenze tecniche, oltre che ad ottenere il diploma.

Requisiti

Potranno iscriversi al corso adulti in possesso del titolo conclusivo di scuola secondaria di 1° grado (terza media); giovani che hanno compiuto 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di 1° grado, dimostrino di non poter frequentare i corsi diurni; adulti con percorsi di scuola secondaria di 2° grado (scuola superiore) non completati; adulti con diplomi in altri indirizzi; adulti laureati.

Sbocchi professionali:

manutenzione impianti per la trasformazione di energia e per la produzione di vapore;

manutenzione impianti di refrigerazione e climatizzazione;

strutture portuali commerciali e turistiche.

Come iscriversi

Di norma l’iscrizione ai corsi serali è entro il 31 maggio con le modalità e la modulistica della scuola, che emanerà un’apposita circolare.

L’iscrizione al corso serale (riservato ai maggiori di 16 anni in possesso di diploma di scuola media e ai maggiori di 18 anni) va fatta esclusivamente in modalità cartacea presso la segreteria della scuola.

Informazioni

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail gris00900x@istruzione.gov.it, all’attenzione del professor Roberto Vespasiani.