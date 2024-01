Il Comune istituisce la Consulta per il turismo: il plauso di Confesercenti

Monte Argentario (Grosseto). «Iniziative come questa arricchiscono il territorio ed il tessuto produttivo»: così Confesercenti commenta l’iniziativa dell’amministrazione di Monte Argentario che ha costituito la Consulta comunale per il turismo.

La Consulta, istituita con delibera dell’ottobre scorso, si occuperà di programmazione, promozione e sviluppo del sistema turistico del Comune di Monte Argentario. Recentemente ultimate le nomine dei componenti; tra di loro rappresentanti di albergatori, bar, agenzie viaggi e le principali attività economiche coinvolte nella filiera turistica ed ovviamente anche le associazioni di categoria.

Tra queste Confesercenti, che si congratula con l’amministrazione: «Riteniamo che organi come la Consulta debbano essere presenti in ogni comune con un minimo di vocazione turistica – afferma Marco Di Giacopo, coordinatore dell’Area Sud di Confesercenti -. Anzitutto perché la nostra provincia ha bisogno di dibattito e confronto su molti temi cruciali. In particolar modo, è fondamentale fare rete su un tema come il turismo, dal quale passa buona parte del benessere e del sostentamento della provincia».

Confronto e scambio però non bastano: «Serve programmazione, operatività. Un territorio di una bellezza impressionante come Monte Argentario poteva vivere di rendita e passaparola fino a quindici anni fa – continua Di Giacopo –. Adesso non è più così. Veniamo confrontati e misurati in ogni attività e servizio che offriamo come territorio, non possiamo permettere di farci trovare impreparati».

Infine un invito e un’esortazione: «Sindaco ed assessore sono stati lungimiranti mettendo in piedi la Consulta – termina Di Giacopo -. Come Confesercenti cogliamo l’occasione per ricordare alle altre amministrazioni la nostra disponibilità a collaborare e a far crescere l’offerta turistica, anche attraverso iniziative di questo genere».