Impianti sportivi: il Comune investe oltre 180mila euro per la manutenzione straordinaria

Orbetello (Grosseto). Interventi di manutenzione straordinaria in due impianti sportivi del Comune di Orbetello: lo stadio “Ottorino Vezzosi” di Orbetello e l’impianto sportivo di Polverosa, su cui l’amministrazione comunale lagunare investe oltre 180mila euro di lavori che sono già in fase di gara.

I lavori

Su Polverosa l’investimento preventivato è di circa 85mila euro e prevede la realizzazione del basamento per una nuova tribuna prefabbricata a servizio del campo di calcio e la demolizione dell’attuale bagno, che si trova accanto al fabbricato principale della struttura polivalente, al fine di costruire una nuova struttura in muratura che ospiterà un disimpegno, due servizi igienici che possono accogliere anche le persone diversamente abili ed un piccolo locale di servizio. Il basamento per la nuova tribuna sarà realizzato all’esterno della recinzione del campo sportivo esistente, mentre il manufatto bagni sarà realizzato all’interno del perimetro della struttura polivalente.

Anche l'”Ottorino Vezzosi”, lo stadio di Orbetello e sede dell’Unione Sportiva Orbetello, sarà oggetto di lavori, per un importo di circa 99mila euro, che prevedono il rifacimento degli spogliatoi che si trovano sotto le tribune e una conseguente impermeabilizzazione dei gradoni sovrastanti per impedire infiltrazioni d’acqua nei locali utilizzati dagli atleti.

«I progetti esecutivi – spiega il sindaco – sono stati approvati e quindi i lavori saranno presto oggetto di gara. Due interventi importanti che garantiscono una maggiore fruibilità degli impianti sportivi del nostro territorio, ognuno dei quali ha una significativa rilevanza per il centro abitato nel quale si inserisce».

«Sono molto soddisfatto – conclude il primo cittadino – delle opere che stiamo realizzando e di quelle in cantiere e ringrazio sia il delegato ai lavori pubblici Berardi che gli uffici tecnici per il buon lavoro».