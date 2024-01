Piazza delle Regioni si rifà il trucco: via libera della Giunta per i lavori

Orbetello (Grosseto). Via libera dalla Giunta al percorso per rendere piazza delle Regioni di Albinia ancora più bella: dopo la riqualificazione della fontana, arriva la decisione dell’amministrazione comunale di avviare il percorso di rinnovamento per l’intera piazza.

A dare l’annuncio il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, insieme al consigliere che detiene la delega ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi, che, nei giorni scorsi, avevano incontrato, con il vice sindaco Chiara Piccini e il capogruppo di maggioranza Ivan Poccia, alcune associazioni di Albinia per un primo scambio di idee incentrato proprio sul ruolo che la piazza ha per la socialità del paese.

«Un’opera importante – spiega il sindaco –, sicuramente sarà prevista una nuova pavimentazione e sarà un intervento che renderà piazza delle Regioni un luogo adatto a ospitare anche manifestazioni importanti. Insieme alla bocciofila e alla fontana, opere già concluse, e alla scuola elementare ancora in costruzione ma che sta procedendo, quella della piazza sarà una delle opere pubbliche più rilevanti che intendiamo mettere in atto per una riqualificazione complessiva del centro abitato».

Un percorso che è già iniziato da tempo e del quale gli amministratori hanno discusso di recente con alcune associazioni: «Dopo l’esperienza di piazza dell’Uccellina – sottolinea Berardi – che, in seguito ai lavori, è diventata un vero e proprio fulcro per la socialità del centro abitato, abbiamo pensato di applicare lo stesso principio a piazza delle Regioni che, come ci hanno confermato i rappresentanti delle associazioni, è un luogo molto frequentato dai bambini».

Già iniziato l’iter per avviare lo studio di fattibilità tecnico-economica: «Agli uffici – aggiunge Berardi – è stato dato mandato per avviare lo studio, per capire quale possa essere il progetto più consono e quali somme sarà necessario investire per centrare l’obiettivo».

«A breve – conclude il sindaco Casamenti – si passerà alla progettazione e al finanziamento dell’opera, in linea con quanto è già stato fatto a Fonteblanda, in modo che in ogni centro abitato del territorio sia attuato un importante intervento come, per esempio, l’asilo nido di Orbetello Scalo, già partito, e la piscina. Presto arriveranno novità importanti per Orbetello e Neghelli e altri interventi sia per Fonteblanda che per Albinia».