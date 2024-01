Bus navetta gratuito per l’ospedale e il cimitero: il Comune rinnova il servizio per tutto il 2024

Orbetello (Grosseto). La Giunta del Comune di Orbetello ha deliberato il rinnovo per tutto il 2024 del servizio bus navetta gratuito Orbetello centro/ospedale, riservato agli ultrasessantacinquenni e alle persone diversamente abili.

Il bus navetta

Un investimento pari a 60mila euro, che garantisce il servizio 5 giorni su 7, dal lunedì al venerdì, per un totale di 7 corse giornaliere che si snodano da Orbetello centro, passando per Neghelli per giungere sia al cimitero che all’ospedale e rendere più semplice e accessibile il raggiungimento del San Giovanni di Dio.

Un servizio, quello del bus navetta, che è stato accolto dalla cittadinanza con “particolare favore”, come cita lo stesso atto di indirizzo della Giunta.

Ad annunciare il rinnovo del servizio anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti: «Anche per il 2024 – sottolinea il primo cittadino –, la nostra amministrazione comunale ha affidato il servizio di trasporto gratuito Orbetello – ospedale, tramite apposita navetta, per gli ultrasessantacinquenni, esteso anche alle persone con disabilità. Nel 2023 tale importante servizio ha interessato circa 200 utenti. Un servizio molto apprezzato dai cittadini, che ci sembrava giusto continuare a garantire».

Il servizio è gratuito e riservato agli ultrasessantacinquenni e alle persone diversamente abili in possesso di idonea certificazione.