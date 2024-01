Approvato all’unanimità il bilancio di previsione: tariffe invariate, gli investimenti in programma

Capalbio (Grosseto). L’ultimo Consiglio comunale di venerdì 29 dicembre ha registrato l’approvazione all’unanimità del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026.

“L’approvazione – commenta Federico Bordo, assessore con delega al bilancio del Comune di Capalbio – ci permette di non ricorrere all’esercizio provvisorio e mettere in condizione gli uffici di essere pienamente operativi sin dai primi giorni del 2024″.

Il bilancio si attesta intorno ai 5 milioni di euro, con le entrate correnti che hanno raggiunto un equilibrio sostanziale con le previsioni.

“Grazie alle nuove risorse dell’imposta di soggiorno – prosegue Federico Bordo -, che non gravano sui cittadini capalbiesi, l’amministrazione potrà programmare al meglio le spese correnti, ovvero la parte più del debole del bilancio. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, relative al triennio 2024-2026, proseguiranno gli investimenti con circa 600mila euro destinati alla sistemazione delle strade comunali e alla partenza di due grandi opere: la ciclovia tirrenica e la riqualificazione di Poggio del Leccio, per il quale il Comune nel mese di dicembre ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana per un milione di euro”.

Altri aspetti positivi, sottolinea l’assessore, sono l’assenza di debiti fuori bilancio e l’indice di indebitamento: “Anche quest’anno, grazie a una programmazione oculata, non si registrano debiti fuori bilancio e con un indice di indebitamento pari allo 0,22% si rendono più solide le finanze dell’ente. Inoltre, per quanto concerne i tributi e il costo dei servizi, l’amministrazione ha ritenuto doveroso e opportuno mantenere invariate le aliquote Imu e l’addizionale Irpef, così come i costi per i servizi scolastici della mensa e del trasporto pubblico”.

Un’ultima nota positiva riguarda l’attività di riscossione dei tributi: “La scelta fatta due anni fa – conclude Bordo -, ovvero quella di recedere dalla convenzione con la ditta Andreani e di affidare il servizio alla professionalità delle risorse interne, ci sta premiando. In questo modo, infatti, possiamo fornire un maggiore supporto ai cittadini e, grazie all’avvio delle attività di accertamento, il bilancio comunale ha visto finalmente diminuire l’importo dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal proposito, ci tengo a ringraziare a nome di tutta la Giunta i responsabili degli uffici e i loro collaboratori per l’ottimo lavoro svolto e la dedizione dimostrata”.