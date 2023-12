Continuano i lavori di Adf per l’installazione dei nuovi contatori: ecco dove e quando

Monte Argentario (Grosseto). Monte Argentario, continuano gli interventi per l’installazione dei nuovi contatori.

I lavori

I lavori di AdF sono in programma da lunedì 18 a giovedì 21 dicembre e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nelle vie e zone dove saranno installati i nuovi misuratori.

Queste le date, le fasce orarie e le vie interessate dalle interruzioni di flusso: lunedì 18 dicembre, dalle 8 alle 13, in località Costa di Teva, località Santa Liberata, Strada Provinciale 161 e, dalle 14 alle 17, nelle località Cala Galera, Poggio Pertuso, Spaccamontagne; martedì 19 dicembre, dalle 8 alle 17, in località Poggio San Giorgio, via dei Lentischi, via della Grotta, via del Sole, via del Sorbo, via Lividonia, via Lividonia Alta, via Torre di Lividonia; mercoledì 20 dicembre, dalle 8 alle 13, in piazza del Mercato, piazzale Sant’Andrea, via Argenteria, via Giuseppe Mazzini, via Sant’Andrea; giovedì 21 dicembre, dalle 8 alle 13, in località Tre Fonti, piazza Giovanni XXIII, piazza San Paolo della Croce, via Aiaccia, via dei Tre Forti, via del Fosso dell’Aiaccia, via dell’Ospizio, via Don Gabriele Paradisi, via Fosso delle Buche, viale Caravaggio, via San Francesco d’Assisi, via San Paolo, dalle 14 alle 15.30 in via della Costa, via dell’Ospizio, viale Caravaggio, via Ospizio, via San Mamiliano, via San Paolo e dalle 15.30 alle 17 in via dei Molini e viale Caravaggio.

Segnalazioni

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.