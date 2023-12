Tassa di soggiorno: al via il corso di formazione per i gestori delle strutture ricettive

Monte Argentario (Grosseto). Viene recapitata in questi giorni, ai gestori di strutture o servizi ricettivi operanti sul territorio comunale, una nota a firma dell’assessore al bilancio Silvano Scotto con la quale si informa che il Comune di Monte Argentario si è dotato di un software gestionale per la tassa di soggiorno e, al fine di facilitarne l’uso da parte delle attività che dovranno applicare questa nuova imposta e rendicontarne attraverso il programma, ha organizzato un corso di formazione.

Come partecipare

Il corso potrà essere seguito in modalità remota, collegandosi al link https://meet.google.com/tkf-aizk-ioe, gli interessati potranno scegliere tra due date in cui seguire il corso: il 12 dicembre, alle 15, o il 19 dicembre, alle 15 .

Il Comune ricorda che l’imposta di soggiorno è stata istituita dal Consiglio comunale nel settembre scorso ed entrerà in vigore il primo gennaio 2024. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di rafforzare, con gli introiti che ne deriveranno, ancora di più gli investimenti in campo turistico innescando un circolo virtuoso basato su progettualità, condivisione con gli operatori del settore e marketing territoriale.

In particolare, l’imposta sarà destinata a finanziare interventi di promozione del territorio, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, investimenti per migliorare l’accoglienza turistica, rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione; riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi; finanziamento di progetti promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o altri Enti locali e/o associazioni e /o privati; progetti di sviluppo di rete escursionistica, di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale; progetti di mobilità turistica interna, viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali; cura e manutenzione del decoro urbano, igiene e decoro del territorio; servizi alla collettività che favoriscano l’accoglienza turistica.