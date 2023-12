Posti barca, prove di disgelo fra i due Comuni: “Primo confronto positivo”

Orbetello (Grosseto). Si riapre il dialogo tra le amministrazioni comunali di Orbetello e Monte Argentario con un primo incontro informale: il principale argomento di confronto sono stati i posti barca nel canale di Santa Liberata, ma sono già in calendario altri appuntamenti per discutere del territorio a tutto tondo.

All’ incontro hanno preso parte il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, l’assessore all’ambiente lagunare Luca Minucci, eletto nei giorni scorsi anche presidente provinciale di Fratelli d’Italia, il consigliere con delega al demanio Ivan Poccia e l’assessore all’ambiente del Comune di Monte Argentario, Michele Vaiani.

«E’ stato un incontro molto produttivo – sottolinea il consigliere delegato Poccia -, volto a ricucire i rapporti fra le amministrazioni che si erano deteriorati dopo la disastrosa gestione di Monte Argentario dell’ex sindaco Borghini, il quale aveva di fatto interrotto i rapporti con la nostra amministrazione».

«Abbiamo parlato principalmente degli sviluppi futuri del canale di Santa Liberata – dichiara ancora Poccia – in relazione al quale l’amministrazione lagunare sta lavorando per riportare gli amici argentarini a fruire nuovamente del canale con una quota di posti riservati».

Soddisfazione espressa anche dall’amministrazione di Monte Argentario, rappresentata dall’assessore Vaiani: «L’incontro di oggi – spiega Vaiani – è il primo tassello per ricostruire una collaborazione con l’amministrazione orbetellana. In particolare oggi si è discusso di Santa Liberata, il colloquio è stato molto positivo e sia il sindaco che il delegato Poccia hanno dato la piena disponibilità affinchè gli argentarini possano usufruire nuovamente dei posti barca nel canale».

Dopo il gelo calato con l’amministrazione Borghini, Orbetello e Argentario riaprono il dialogo con la recente rielezione di Arturo Cerulli, un dialogo di cui i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, Minucci, Poccia e Vaiani, si candidano a essere i principali interpreti.

Dall’amministrazione comunale di Orbetello fanno sapere che questo è solo il primo passo per dialogare a tutto tondo su altre questioni: «I nostri – spiega il sindaco Andrea Casamenti – sono due territori profondamente interconnessi e, per questo, la prossima riunione verrà allargata ai rispettivi rappresentanti del settore lavori pubblici del quale, per quanto ci riguarda, il consigliere Berardi detiene la delega. Massima disponibilità da parte nostra a ricambiare la visita e proseguire il dialogo per affrontare e risolvere annose questioni rimaste in sospeso fin dal 2018, quando si insediò l’amministrazione Borghini».