Santa Liberata, il Comune lancia l’allarme: “Urgente la messa in sicurezza delle foci”

Orbetello (Grosseto). «Urgente la messa in sicurezza e il ripristino delle foci armate di Santa Liberata», a lanciare l’allarme il consigliere delegato al Demanio e al diporto del Comune di Orbetello, Ivan Poccia.

Erroneamente chiamate moli, le foci armate di Santa Liberata sono un presidio a protezione della laguna di Orbetello che, negli ultimi anni, sono state oggetto di un inesorabile deterioramento: «Fin dal mio insediamento – spiega Poccia – ho cercato di sottoporre il problema agli enti competenti e dopo oltre 6 anni la questione non è più rinviabile. A seguito delle ultime mareggiate, ho potuto constatare come le foci armate di Santa Liberata e le sponde dei canali di accesso alla laguna siano stati ulteriormente danneggiati creando una situazione non più sostenibile».

Ormai da tre anni si susseguono anche incontri tra amministrazione lagunare e Genio Civile per monitorare la situazione e stilare un piano degli interventi necessari per cui, a oggi, serve un finanziamento di circa 200mila euro: «Di concerto con i nostri uffici – chiarisce il consigliere – sono ormai anni che segnalo la situazione per cui siamo in attesa di un finanziamento regionale e confidiamo in un pronto riscontro rispetto alle numerose richieste avanzate nel tempo. In particolare, l’amministrazione si è resa disponibile a effettuare la progettazione e la gara di affidamento dei lavori a fronte appunto del relativo finanziamento».

Le forti mareggiate non solo hanno peggiorato lo stato delle foci di Santa Liberata, ma stanno rischiando di creare problemi anche alle condutture di depurazione: «Danni al “tubone” della laguna, come viene chiamato nel linguaggio corrente – chiarisce Poccia –, rischiano di creare un grave danno ambientale, è stato perciò richiesto un sopralluogo congiunto con Acquedotto del Fiora e Consorzio di Bonifica, quali enti competenti al ripristino delle sponde dei canali. Anche in questo caso siamo certi di ottenere un rapido riscontro e che, unitamente all’amministrazione comunale, Acquedotto e Consorzio saranno presto sul posto per constatare i danni e sollecitare il ripristino prima che la situazione peggiori ulteriormente».

«Capisco la preoccupazione di alcuni cittadini che, giustamente, sui social documentano quanto accade – conclude il consigliere -, ma rassicuro che l’amministrazione tutta e io stesso in primis, in qualità di consigliere comunale e di esponente di Fratelli d’Italia, abbiamo ben presente la situazione e continueremo a portare all’attenzione degli enti competenti certi di poter arrivare a una soluzione».