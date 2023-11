Via Donatori del sangue si rifà il look: il Comune investe 105mila euro

Orbetello (Grosseto). Approvato dalla Giunta del Comune di Orbetello il progetto preliminare di messa in sicurezza del manto stradale di via Donatori del sangue, per un investimento totale pari a 105mila euro.

Un intervento straordinario di “riasfaltatura” della strada, una delle arterie più trafficate del territorio, che necessita ora di manutenzione per la messa in sicurezza: «Il tratto interessato dall’intervento – illustra il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi – è quello compreso tra il semaforo presente nell’angolo con via Matteotti e la nuova rotatoria prospicente via Nenni, che si congiunge con la strada provinciale 161».

Non solo la carreggiata carrabile sarà oggetto dell’intervento, la manutenzione è prevista anche per i marciapiedi in prossimità del centro abitato che risultano degradati, come spiega la relazione tecnica che accompagna il progetto preliminare: «Nello specifico – spiega ancora Berardi – il lavoro prevede un intervento di fresatura dello strato di conglomerato bituminoso di usura per una profondità di circa 3 centimetri, per poi procedere alla stesura del nuovo tappetino di usura dello stesso spessore. Nella parte centrale della via lo spessore aumenterà in modo da garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche».

«L’approvazione del progetto preliminare in Giunta è solo il primo step – sottolinea il senatore –, a cui seguirà, entro due settimane, l’affidamento della progettazione, entro fine gennaio la presentazione della progettazione definitiva, il bando di gara e l’affidamento dei lavori. Dopo via Donatori del sangue, la prossima strada oggetto di lavori sarà via Marco Curioni».

«I lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria delle strade del territorio – conclude Berardi -, continuano grazie alle risorse messe a disposizione dalla nostra amministrazione anno dopo anno: ricordo gli interventi a Talamone, Fonteblanda, San Donato, Albinia, Orbetello scalo, Neghelli e Orbetello centro, per un totale di oltre 3,5 milioni di euro già investiti che continueranno ad aumentare».