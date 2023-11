Riattivate le case dell’acqua sul territorio comunale: per un mese erogazione gratuita

Monte Argentario (Grosseto). Da oggi tornano in funzione le case dell’acqua dell’Argentario. Le tre strutture, situate a Porto Ercole, in piazza Amerigo Vespucci, e a Porto Santo Stefano, in piazzale Sant’Andrea, ed in località Pozzarello, sono state recentemente ristrutturate ed affidate in gestione alla società Sbrocca di Grosseto.

La riapertura al pubblico del servizio si è tenuta questa mattina a Porto Ercole, presso la casetta dell’acqua di piazza Vespucci, alla presenza del sindaco Arturo Cerulli e della sua Giunta; hanno partecipato i bambini della classe IV della scuola elementare della frazione.

Le case dell’acqua

Le case dell’acqua dell’Argentario si presentano come dei chioschetti di piccole dimensioni dotate al loro interno di macchinari in grado di erogare acqua proveniente dall’acquedotto pubblico filtrata e periodicamente soggetta a controlli che ne garantiscono l’idoneità alla normativa in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. Gli impianti che entrano in servizio oggi saranno dotati di tre rubinetti, anziché due come era in precedenza, si potrà scegliere tra acqua naturale a temperatura ambiente – acqua naturale refrigerata – acqua frizzante refrigerata. E’ cura dei cittadini portare delle bottiglie vuote da riempire.

Fino al 17 dicembre la distribuzione dell’acqua sarà gratuita, dopo saranno applicate queste tariffe :

acqua naturale a temperatura ambiente o refrigerata: 7 centesimi a litro se il pagamento avviene tramite moneta, 5 centesimi al litro se il pagamento avviene con la tessera;

acqua frizzante refrigerata: 10 centesimi al litro se il pagamento avviene tramite moneta, 7 centesimi al litro se il pagamento avviene tramite tessera.

Resta gratuita, per l’intera durata della concessione (9 anni), l ’erogazione dell’acqua nei quattro fontanelli situati nei plessi scolastici.

Le tessere ricaricabili

Per facilitare il rifornimento, saranno messe in vendita delle tessere ricaricabili al costo di 10 euro, comprensive di 6 euro di credito, negli esercizi commerciali il cui elenco sarà reso noto a breve. Chi possiede le vecchie chiavette potrà restituirle all’Ufficio relazioni con il pubblico nel palazzo comunale o nella delegazione di Porto Ercole e riceverà gratuitamente una tessera (senza credito).

”Siamo intervenuti sulle casette dell’acqua, che installammo per la prima volta nel 2013, perché queste avevano bisogno di essere ristrutturate e rinnovate per rendere un servizio più efficiente – ha detto il sindaco Cerulli durante la presentazione e, rivolgendosi agli alunni della scuola, ha aggiunto -. Questo servizio ha un grande significato da un punto di vista ambientale e per la raccolta differenziata perchè consente una riduzione nell’utilizzo di plastica con conseguenti benefici anche per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, per questo utilizzate le borracce che potrete riempire ai fontanelli della scuola”.