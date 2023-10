Controlli anti droga dei Carabinieri: bloccate dieci persone, sequestrati hashish e cocaina

Costa d’Argento (Grosseto). Terminata la stagione estiva, l’attività di controllo dei Carabinieri del territorio della Costa d’Argento prosegue in questa fase dell’anno nei confronti di un fenomeno, come quello dello spaccio e del consumo di stupefacenti, che non conosce momenti di stasi.

Nel solo mese di ottobre, i militari delle Stazioni e del Nucleo radiomobile hanno intercettato circa 10 acquirenti di stupefacenti, tutti bloccati in zone da tempo monitorate. Per arrivare a questo risultato, sono stati necessari oltre 100 posti di blocco, che spesso vanno “a segno”, essendo i Carabinieri consapevoli di orari ed abitudini degli assuntori, come più in generale delle dinamiche proprie del territorio.

Le persone identificate, e trovate in possesso di stupefacenti, sono state tutte segnalate all’autorità prefettizia. A margine, sono stati sottratti all’effettivo consumo degli assuntori, complessivamente, circa 100 grammi di hashish e 10 di cocaina. Sono state invece 6 le patenti ritirate ad assuntori sorpresi in possesso di droga mentre erano appunto alla guida.

I controlli e i provvedimenti assunti dai militari hanno giovato e giovano tuttora, oltre che agli stessi segnalati e ai denunciati anche e soprattutto al resto della popolazione, in un’ottica di generale prevenzione che permette ai residenti dei comuni della Costa d’Argento di girare per le strade ancora più in sicurezza.