Raccolta a domicilio di aghi di pino, sfalci e potature: nuovo calendario invernale

Orbetello (Grosseto). Nuovo calendario invernale del servizio di ritiro a domicilio di aghi di pino, sfalci e potature nelle zone di Ansedonia, Giannella, Saline Breschi e Orbetello Scalo, nella zona di via Pantini e via Franceschelli, nel comune di Orbetello.

Così come richiesto dall’amministrazione comunale, a partire da questa settimana (primo giorno di ritiro venerdì 13 ottobre) la raccolta sarà effettuata ogni venerdì, fino al prossimo 31 marzo (dal 1° aprile scatterà poi il calendario estivo). I residenti, o i proprietari di seconde case, ad Ansedonia, Giannella, località Saline Breschi e Orbetello Scalo (zona via Pantini e via Franceschelli) dovranno esporre i rifiuti entro e non oltre le 6 della mattina del venerdì davanti alla propria abitazione.

“È un servizio che l’amministrazione comunale ha confermato per andare incontro alle esigenze delle tante utenze presenti in zona e anche per contrastare l’abbandono dei rifiuti – dichiara l’assessore all’ambiente del comune di Orbetello, Luca Minucci –. Così come ribadito più volte, è fondamentale che tutte le utenze rispettino il giorno e l’orario di conferimento. Il non rispetto del calendario di esposizione, infatti, potrebbe comportare la permanenza del rifiuto sino alla settimana successiva”.

L’amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano inoltre che è sempre attivo il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio. Per prenotare il ritiro è possibile chiamare il numero verde 800.127484 o compilare l’apposito modulo su www.seitoscana.it.

Sul sito di Sei Toscana, nella pagina del comune di Orbetello, è pubblicato il calendario puntuale di tutti i giorni di ritiro previsti fino al 31 marzo.