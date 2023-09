Case popolari: pubblicato il bando del Comune per l’assegnazione in locazione semplice

Orbetello (Grosseto). E’ stato approvato il bando integrativo generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nel Comune di Orbetello: è possibile presentare le domande a partire dal 5 ottobre fino al 5 dicembre 2023 (termine ultimo per la presentazione della domanda).

Il bando ed i moduli di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Orbetello. all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it, nella sezione riguardante il servizio politiche abitative, o all’Urp, in piazza Plebiscito 1, a Orbetello, a piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16.