Delimitazioni aree boscate: bando del Comune per presentare osservazioni

Monte Argentario (Grosseto). E’ pubblicato un avviso volto alla presentazione di contributi tecnici finalizzati ad una corretta delimitazione delle zone boscate nel territorio comunale di Monte Argentario come oggi rappresentate nel vigente regolamento urbanistico.

L’iniziativa si è resa necessaria perché in tali zone sono state ricomprese anche aree che non corrispondono, in tutto o in parte, a quelle risultanti dagli elaborati del Piano di indirizzo territoriale approvato dalla Regione Toscana; inoltre, nello strumento urbanistico sono state ricomprese aree che per la legge forestale non sono coperte da boschi. Pertanto, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere all’esatta individuazione delle aree che possono essere ricomprese nelle zone boscate e quindi soggette al vincolo paesaggistico.

Le osservazioni

Tutti coloro che vi abbiano interesse, sono invitati a presentare al Comune, entro e non oltre le ore 10:00 del 6 novembre 2023, delle osservazioni al fine di chiedere che le aree di loro proprietà ricomprese nel vigente regolamento urbanistico nelle zone boscate ne vengano escluse, in tutto o in parte, in quanto non previste fra quelle boscate risultanti dal Piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica oppure in quanto risultino, sotto il profilo forestale, che non siano mai state coperte da boschi.

All’osservazione dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnica necessaria, comprensiva delle dovute asseverazioni relative allo stato di fatto e di diritto dei luoghi atte a consentire all’amministrazione comunale di valutare se sussistano i presupposti per procedere al suo accoglimento, procedendo, se opportuno, ai conseguenti aggiornamenti cartografici.