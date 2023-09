Laguna, Confesercenti organizza un incontro con le istituzioni: “Perla fondamentale per il territorio”

Orbetello (Grosseto). Confesercenti ha organizzato un incontro a Orbetello per parlare della laguna e del suo ecosistema, che è fondamentale per la vita economica e del territorio.

«E’ innegabile che l’equilibrio dell’ecosistema della laguna di Orbetello è vitale per la vita sociale ed economica dell’intero territorio – afferma Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti -, una perla naturale nel quale si innesta un tessuto turistico e commerciale ricco e diffuso e, per questo motivo, in qualità di associazione di categoria di settore ci siamo prodigati per organizzare tale incontro al fine di informare i nostri soci del territorio sull’iter governativo in procinto di avvio per l’istituzione di un consorzio di tutela e gestione, perché al futuro della laguna è legato il futuro dell’intero comparto economico».

L’incontro

L’appuntamento è per venerdì 15 settembre, a partire dalle 17.30, nella sede di Confesercenti di Orbetello.

Saranno presenti, oltre ai soci di Confesercenti che vorranno partecipare, i firmatari dell’ordine del giorno che impegna il Governo a istituire un tavolo tecnico al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. I lavori inizieranno entro il mese di settembre 2023. Il fine è quello di creare un consorzio fra enti per la gestione e tutela della laguna.

All’incontro parteciperanno gli onorevoli Fabrizio Rossi e Marco Simiani, entrambi componenti della VIII commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici).

Sarà presente il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti e sono stati invitati i sindaci dei cCmuni limitrofi: Monte Argentario, Capalbio, Magliano in Toscana e Manciano.