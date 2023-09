“Particolari”: al via la mostra fotografica di Valerio Ventura

Magliano in Toscana (Grosseto). Domenica 10 settembre, alle 18, in via Oberdan 13, a Magliano in Toscana, sarà inaugurata “Particolari“, la mostra fotografica di Valerio Ventura.

“Protagonisti delle fotografie sono la città di Magliano e la campagna circostante, un insieme infinito di particolari – spiega Ventura -. La mostra si racconta partendo da scorci e visuali, definiti come dettagli architettonici ed artistici da ricercare all’interno della città. Un gioco, una caccia al tesoro per invitare il visitatore alla loro scoperta coinvolgendolo fisicamente nello spazio circostante.”

Le opere saranno esposte in punti specifici lungo l’antico camminamento della cinta muraria e saranno visibili, ad ingresso gratuito, fino a domenica 17 settembre.

Valerio Ventura

Valerio Ventura è un architetto ed artista da sempre interessato alle vicende dell’arte contemporanea, la sua ricerca spazia tra pittura, fotografia, land-art cercando un punto d’incontro tra architettura ed arte. I suoi lavori risentono di questa duplice matrice, nelle sue opere dominano l’astrazione e la materia mentre il ricorso alla geometria ed alla modularità risponde ad un tentativo di dare forma al reale mettendo in mostra una realtà altra. Il suo è un discorso surrealista e metafisico, qualcosa va a rappresentare qualcos’altro, l’usuale diventa inusuale. Ventura mette in scena la quotidianità per cambiare il punto di vista raccontando una visione inedita e personale della realtà.

“Nei miei lavori nulla è come sembra, il mio obiettivo è quello di cambiare la percezione di ciò che ci circonda partendo dagli oggetti comuni della nostra quotidianità per portare l’osservatore altrove – dichiara Ventura –, aldilà del reale attraverso l’immaginazione, perché per me arte è prima di tutto immaginazione.”

Informazioni e contatti: infoarteroma@gmail.com; +39.333.7786416 – valerioventura@outlook.com – www.valerioventura.it