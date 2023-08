Concessione delle palestre scolastiche a società e associazioni: ecco il bando del Comune

Monte Argentario (Grosseto). Sono aperti i termini per la presentazione delle domande a Monte Argentario per la concessione in uso delle palestre scolastiche relativamente alla stagione 2023 – 2024 da parte di enti, associazioni e società sportive che svolgano, nella struttura, attività sportiva senza fini di lucro.

Le palestre scolastiche che saranno date in concessione e per le quali è possibile fare domanda sono quelle della scuola media di Porto Ercole, della scuola media dell’Appetito, a Porto Santo Stefano, e della scuola primaria in piazzale Sant’Andrea, a Porto Santo Stefano.

Il bando

Nell’ avviso pubblicato è stabilito che le palestre saranno assegnate in orario extra scolastico, nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche solo previo parere dei dirigenti scolastici competenti. Le ore assegnate settimanalmente a società, enti o associazioni saranno 12, le rimanenti ore in eccesso saranno concesse secondo i criteri specificati nello stesso avviso. Inoltre, le palestre saranno concesse dietro pagamento di un canone tariffario stabilito dalla Giunta comunale (costo attuale 4,50 euro all’ora).

La domanda

La domanda, redatta mediante la compilazione del modulo, pubblicato con l’avviso sul sito del Comune, firmata esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere presentata perentoriamente entro l’8 settembre 2023, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it, o, in alternativa, a mano direttamente all’Urp del Comune in piazza dei Rioni n.8 (orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15 alle 17).

Informazioni: Ufficio Sport, Tel.0564.811922