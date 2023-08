Incidente nella notte: cinque persone ferite

Monte Argentario (Grosseto). Incidente lungo la strada statale 440, nel comune di Monte Argentario, poco dopo mezzanotte.

Cinque persone sono rimaste ferite:un uomo di 57 e un uomo di 18 anni in codice 2, un uomo di 37 anni in codice 3, gli altri due in codice 1, tutti trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, l’ambulanza della Cri di Monte Argentario, l’ambulanza della Misericordia di Albinia 2, l’ambulanza di Capalbio, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.