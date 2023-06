Lavori di Adf: possibili disagi in alcune località

Orbetello (Grosseto). Orbetello, manutenzione in via delle Ginestre.

I lavori

I lavori di AdF, finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture, sono in programma martedì 4 luglio dalle 13 alle 17 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nelle località Binetti, Feniglia, Valle d’Oro, strada comunale, strada comunale Ansedonia, strada vicinale della Fattoria, via Azalea, via degli Oleandri, via degli Olivi, via del Ciclamino, via del Fiordaliso, via del Gelsomino, via del Ginepro, via della Fattoria, via della Tagliata, via delle Acacie, via delle Gardenie, via delle Ginestre, via delle Mimose, via del Lentisco, via delle Rose, via del Mare, via del Rosmarino, via Geranio, via Panoramica, via Torre San Biagio. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 17 del giorno stesso.

Segnalazioni

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.