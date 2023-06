Torna la linea autobus da Scansano a Osa Mare: tutti gli orari

Grosseto. Torna il collegamento bus per Osa Mare. Grazie alla collaborazione con la Provincia di Grosseto, che si è fatta portavoce delle richieste avanzate dai Comuni di Scansano e Magliano in Toscana, dopo tre anni dalla sua cessazione dovuta al periodo pandemico, il collegamento bus gestito da Autolinee Toscane tra Scansano-Osa Mare (linea 56G) tornerà operativo da sabato 1° luglio e fino al 31 agosto 2023.

Gli orari

Il servizio sarà attivo nei giorni feriali, con una corsa in partenza alle 7.20 da Arcidosso e poi transiti alle 7.50 da Roccalbegna, 8.35 Scansano, 8.58 Magliano in Toscana, 9.15 Fonteblanda e arrivo alle ore 9.20 ad Osa Mare. Al ritorno la corsa partirà alle 14.20 da Osa Mare con analogo itinerario ed arrivo previsto alle ore 16.25 ad Arcidosso.

Oltre i collegamenti già in essere della mattina delle linee 8/G e 9/G delle ore 6.20 da Scansano, delle ore 6.30 da Polveraia e ore 6.45 da Scansano, sarà attivata una coincidenza alle ore 9.15 a Fonteblanda con la corsa delle ore 8.00 da Pitigliano, che consentirà gli utenti di raggiungere Grosseto alle ore 9.45. Per il ritorno, gli stessi, potranno utilizzare le corse delle linee 8/G e 9/G delle ore 13.15, delle ore 13.40, delle ore 16.20 e delle ore 18.30 da Grosseto.

Dal 1° al 14 settembre 2023, la corsa della mattina, anziché proseguire per Osa Mare, da Magliano in Toscana raggiungerà Grosseto.

Sempre da sabato 1° luglio sono previste alcune variazioni a servizi urbani ed extraurbani nel bacino di Grosseto, concertati da Autolinee Toscane nell’ambito del Gtt, ovvero il Gruppo tecnico territoriale che fa capo alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e ai Comuni coinvolti per le decisioni operative che poi l’azienda è chiamata ad applicare.

Il plauso dei sindaci

“Un’occasione di socialità e un’opportunità, che sarà utilizzata anche dai ragazzi del centro estivo”: commenta con soddisfazione Maria Bice Ginesi, sindaco di Scansano. Ha lavorato a questo risultato con Gabriele Fusini, neoeletto primo cittadino di Magliano in Toscana, che chiosa: “Abbiamo lavorato assieme, il risultato è più che positivo”. Nei mesi di luglio ed agosto torna il collegamento pubblico con il mare. Era un vanto nella Toscana che aveva a cuore le zone disagiate interne e aveva consentito a diverse generazioni di passare qualche giorno di vacanza sulla spiaggia dell’Osa. Era stato soppresso da qualche anno.

Fusini aveva chiesto anche che la corsa passasse per Montiano – come avveniva in passato –, ma, visto che la risposta è stata negativa, il Comune di Magliano sta già organizzando in proprio un servizio di navetta che da Montiano e da Sant’Andrea porterà i cittadini a Magliano per prendere poi la coincidenza per l’Osa. Il tutto sarà completato nei prossimi giorni e renderà definitivo l’intero pro-getto per l’utilizzo del pullman verso il mare.

Dunque, il Comune sta studiando come approntare un suo servizio di navetta per collegare la frazione a Magliano e garantire anche a quei residenti questa opportunità. “E’ – sottolinea Fusini – un servizio che ci era stato chiesto con forza e che siamo riusciti a restituire al territorio senza gare di campanile, in collaborazione con Scansano”.

E’ stata anche ottenuta da Ginesi per i cittadini delle frazioni di Murci e Poggioferro la coincidenza per Grosseto a Santa Caterina. Per renderla possibile, la corsa in partenza da Semproniano sarà posticipata di dieci minuti, alle 13.10 così da incrociare alle 13.51 quella in partenza da Scansano alle 13.05.

Novità che comportano un impegno economico per Scansano e Magliano. Il costo della ripristinata corsa per il mare – un incremento annuale di 5138 chilometri – è stato calcolato da Autolinee Toscane in circa 12.000 euro, 2.000 euro circa saranno coperti dalla Provincia di Grosseto.

“I finanziamenti alla mobilità purtroppo – dichiarano Ginesi e Fusini ad una voce – sono calcolati non in base al chilometraggio, come sarebbe logico, ma in base al numero di residenti. Il che come al solito penalizza i piccoli centri già isolati e disagiati e premia le grandi città”.

I restanti diecimila euro saranno pagati alla Regione Toscana dalle due amministrazioni comunali.

Modifiche servizi extraurbani

Linea 21A: la corsa feriale estiva delle ore 6.40 da Arcidosso a Piancastagnaio sarà soppressa.

Linea 55A: la corsa feriale estiva delle ore 7.20 da Arcidosso a Abbadia San Salvatore sarà anticipata alle ore 6.30. La corsa feriale estiva delle ore 8.05 da Abbadia San Salvatore a Arcidosso sarà anticipata alle ore 7.15; gli utenti che devono recarsi a Siena potranno usufruire della coincidenza con la corsa delle ore 8.00 da Arcidosso a Paganico, in coincidenza a sua volta con la corsa delle ore 8.45 da Grosseto con arrivo previsto a Siena alle ore 9.55. Inoltre, sarà attivata una nuova corsa feriale delle ore 19.00 da Arcidosso ad Abbadia San Salvatore, in coincidenza con la corsa delle ore 17.40 da Grosseto Fs-Paganico-Arcidosso e della corsa delle ore 18.03 da Paganico via Cinigiano ad Arcidosso.

Modifiche servizi urbani Grosseto

Linea g7: tutte le corse della linea g7 saranno soppresse, ad eccezione della corsa delle ore 7.45 da via Orcagna/Aeroporto a via Monterosa/sede Procura. Gli utenti potranno usufruire delle corse della linea g3 in transito da via Roccastrada, nuova area Peep Pizzetti e dirette verso la stazione ferroviaria

Linea g3: tutte le corse da via Roccastrada transiteranno nella nuova area peep Pizzetti, dove saranno attivate tre nuove fermate in via Zecchini, via Girardengo, via Bartali, per poi proseguire su via Segni, via Mantegna, da dove riprenderanno il normale itinerario. La fermata di via Pertini sarà spostata in via Segni. Inoltre, nei giorni festivi, da domenica 2 luglio a domenica 10 settembre 2023, il servizio sarà effettuato con cadenzamento a 40 minuti, con partenza dalle ore 6.30, 7.10, 7.50, 8.30, 9.10, 9.50, 10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 13.10, 13.50, 14.30, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.10 e termine con la corsa delle ore 19.50.

Linea g2: nei giorni festivi, da domenica 2 luglio a domenica 10 settembre 2023, il servizio sarà effettuato con cadenzamento a 60 minuti, con partenza dalle ore 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 e termine con la corsa delle ore 20.00

Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito at-bus.it