Da Capalbio al Giardino dei Tarocchi: al via il servizio autobus

Capalbio (Grosseto). È attiva la linea 12O di At Autolinee Toscane che collega Capalbio con Orbetello e che prevede anche una sosta al Giardino dei Tarocchi.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – della realizzazione del servizio da parte di Autolinee Toscane, un’iniziativa istituita già da due anni che ha avuto un grande successo. L’amministrazione comunale ha segnalato all’azienda l’importanza di inserire nel periodo estivo la tappa del Giardino dei Tarocchi, per facilitare e incentivare il flusso dei visitatori dal parco monumentale di Niki de Saint Phalle alle varie frazioni del territorio e viceversa. Senza dimenticare che genera anche benefici alla comunità capalbiese in quanto i cittadini potranno utilizzare la linea per svolgere le loro attività, senza usufruire dei loro veicoli privati”.

Gli orari

Il servizio prevede per l’andata la partenza alle ore 14.30 da Capalbio Belvedere, per fermare al Giardino dei Tarocchi alle ore 14.46 e poi arrivare a Capalbio stazione alle ore 15.10. Per il ritorno, invece, le opzioni sono due: una partenza è alle ore 15.15 da Capalbio stazione, per poi fermare alle 15.49 al Giardino dei Tarocchi e arrivare alle 15.59 al Chiarone (da qui poi è possibile raggiungere con altre linee Capalbio Belvedere o Capalbio stazione); la seconda partenza invece è alle ore 17.10 sempre da Capalbio stazione, per poi fermare alle ore 17.44 al Giardino dei Tarocchi e arrivare infine alle ore 17.54 al Chiarone.

“La volontà – continua il sindaco Gianfranco Chelini – non è solo quella di offrire un servizio in più, ma di portare i tanti turisti che ogni estate visitato il Parco di Niki de Saint Phalle alla scoperta di tutte le bellezze paesaggistiche e urbane del territorio, favorendo la crescita del settore ricettivo, turistico e ristorativo dell’area comunale“.

Il servizio è attivo tutti i giorni fino al 14 settembre, al costo di 3.50 euro (in caso di acquisto online è necessario indicare la tratta Capalbio Fs-Pescia Fiorentina). Gli utenti possono anche scaricare l’app “At-bus” per conoscere tutti gli orari delle tratte e i relativi costi. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Autolinee Toscane | Il trasporto pubblico in Toscana (at-bus.it).