Parco “Angelo Treggia”, pista da skate e centri estivi: una giornata dedicata ai giovanissimi

Capalbio (Grosseto). Sabato 17 giugno, a Capalbio Scalo, l’amministrazione comunale intitolerà, alle o10.30, il parco della frazione ad Angelo Treggia, fondatore della Croce rossa di Capalbio e della Mar. Sid.

“Abbiamo voluto fortemente questa intitolazione ad Angelo Treggia – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – perché rappresenta un modello capalbiese profondamente positivo. Nell’arco della sua vita ha dato molto al territorio sia sul piano economico, basti pensare alla sua Mar. Sid, oggi guidata dal figlio Silvio, con i tanti posti di lavoro creati, sia su quello sociale, dato che è stato fondatore e primo presidente della Croce rossa locale, e in tanti altri episodi che lo hanno contraddistinto per generosità. Intitolare un parco in suo onore è un atto naturale visto che si tratta di un’area vicina alle scuole e frequentata da molti giovani. In questo modo, infatti, un modello così prezioso per la comunità capalbiese potrà continuare a vivere e a essere condiviso con le nuove generazioni”.

L’inaugurazione

Alle 11, sempre nel parco di Capalbio Scalo, sarà inaugurata la nuova pista da surf-skate e il percorso ginnico. Un’operazione finanziata per 100mila euro da un bando ministeriale e per 30mila euro dall’ente comunale. “Abbiamo accolto e compreso – spiega Alessandra Pipi, consigliera di Adesso per Capalbio – un’esigenza del territorio. I cittadini, e soprattutto quelli più giovani, necessitano di spazi adibiti all’attività all’aria aperta e di valorizzazione della socialità. Così come il percorso ginnico che sarà un’area fruibile per tutta la comunità in cui lo sport e la salute saranno assoluti protagonisti”.

“Ringraziamo moltissimo – dichiara Lorenzo Vannelli, presidente di Tortuga surf-school – l’amministrazione comunale di Capalbio che ha reso possibile la realizzazione di uno degli impianti più grandi d’Italia. La pista è composta da un’onda di legno di venti metri, con una pedana adiacente per chi vuole approcciarsi per la prima volta al surf-skate. Grazie alla realizzazione della struttura sarà inoltre possibile organizzare competizioni di livello nazionale, aperte sia agli atleti professionisti che a quelli amatoriali”.

Alle 12.45, inoltre, si terrà un buffet per tutti i presenti e i ragazzi potranno divertirsi sulla nuova pista da surf-skate.

I centri estivi

Alle 16, infine, saranno presentati i centri estivi per i minori di età compresa tra i sei e i quattordici anni, insieme all’associazione sportiva Tortuga surf-school che si è aggiudicata il bando. “I centri estivi – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega alle politiche giovanili – sono un servizio importante per il territorio. Oltre a essere un aiuto concreto alle famiglie, che con la chiusura delle scuole si trovano in maggiore difficoltà nel conciliare la gestione dei figli minori con la vita-lavoro, saranno un’occasione di divertimento e di apprendimento per tutti i giovani iscritti”.

“Saranno tantissime le attività che svolgeremo – spiega Alessandro Torelli di Tortuga surf-school – durante le giornate di surf camp, come il surf da onda, il sup, il windsurf e molto altro, allo stabilimento Sandy Beach di Macchiatonda. Si svolgeranno inoltre laboratori creativi, giochi da tavolo e altre attività sportive sempre al servizio dei più giovani, volte al loro divertimento e alla crescita personale“.