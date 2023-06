“Capalbio, mare sicuro”: facilitato l’accesso alle spiagge

Capalbio (Grosseto). La sicurezza per i bagnanti resta assoluta protagonista nelle spiagge di Capalbio.

“La decisione che abbiamo adottato – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio –, in accordo con i concessionari demaniali, mira a garantire non solo una maggiore sicurezza, ma anche a favorire una piena godibilità delle spiagge per tutti i bagnanti“.

Nonostante la fase di emergenza legata al Covid-19 sia terminata, l’amministrazione comunale ha disposto che nei tratti iniziali di spiaggia libera l’accesso sarà facilitato da pedane di legno, che garantiranno un utilizzo degli arenili ordinato; sarà possibile, inoltre, alloggiare nelle postazioni indicate dagli appositi picchetti, evitando così il sovraffollamento.

“La volontà – spiega Marzia Stefani, assessore con delega al Demanio marittimo – è quella di mantenere alti gli standard di vivibilità delle nostre spiagge. Garantire spazi più larghi, percorsi chiari e sicuri sono un ottimo sistema per valorizzare l’attrattività e la bellezza dei nostri arenili”.