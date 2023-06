L’ex super yacht di Briatore il Benetti Sirahmy alla Pilarella di Porto Santo Stefano

Proveniente da Genova è atterrata di nuovo alla storica banchina della Pilarella di Porto Santo Stefano la nave da crociera Sirahmy, con il suo tender Siromino.

Racconta la sua storia il comandante Daniele Busetto con i dati dell’Archivio Yachting di Artemare Club, il superyacht nel passato è appartenuto a Flavio Briatore con il nome di Lady in Blue, prima ancora denominato Giamin II, Idyll, Charlie’s Angel III, nel 2004 venduto a Marco De Benedetti figlio del famoso industriale che gli ha dato il nome attuale Sirahmy e naviga sotto bandiera della United Kingdom. Il grande panfilo a motore ha una lunghezza di 43 metri, è stato costruito nel 1981 dal rinomato cantiere navale Benetti, Sirahmy è un super yacht classico ed elegante ristrutturato più volte e mantenuto molto bene nel corso degli anni, ha linee esterne caratterizzate da una particolare poppa, i suoi interni sono stati rinnovati e gli ultimi refit hanno visto nuovi accessori sul ponte superiore, una piscina termale, nuova area prendisole a prua.

Mari calmi e venti leggeri per le future navigazioni a Sirahmy con la speranza di rivederlo spesso attraccato in banchina all’Argentario per la gioia degli occhi di residenti e turisti, parola di Artemare Club.