Centri estivi: come presentare la domanda e ottenere il contributo per l’organizzazione

Capalbio (Grosseto). È stato approvato l’avviso pubblico per la realizzazione dei centri estivi per i minori di età compresa tra i sei e i quattordici anni a Capalbio.

“Incentivare la sviluppo e la frequentazione dei centri estivi – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – significa fornire un aiuto concreto alle famiglie che, in ragione della chiusura delle scuole, si trovano maggiormente in difficoltà nella conciliazione della vita-lavoro e della gestione dei figli minori. Per questa ragione crediamo fermamente che la nostra amministrazione debba giocare un ruolo attivo nell’incentivazione del servizio e delle successive adesioni”.

I soggetti organizzatori di centri estivi interessati potranno presentare la manifestazione d’interesse, entro le ore 12 di giovedì 1° giugno, per accedere a un sostegno economico da parte dell’amministrazione comunale per contribuire alla realizzazione di attività educative, ludico-ricreative, sportive o socioculturali in ambito dei centri estivi, per i minori tra i sei e i quattordici anni, nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 1° settembre, nel territorio capalbiese.

“I centri estivi – spiega Patrizia Puccini, assessore con delega alle politiche giovanili – sono un servizio fondamentale, dato che le attività promosse rappresentano un’importante opportunità di apprendimento, di divertimento e di esercizio di espressione, oltre che costruire un valido strumento di integrazione sociale e di supporto educativo per i nostri ragazzi”.

Per conoscere tutte le informazioni e le modalità di presentazione della manifestazione d’interesse è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio.