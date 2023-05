Adf investe 580mila euro per l’installazione di nuovi contatori: possibili disagi sul territorio comunale

Monte Argentario (Grosseto). A Monte Argentario prende il via lunedì 8 maggio l’installazione dei nuovi misuratori, che prevede la sostituzione da parte di AdF di circa 5766 contatori, per un investimento di oltre 580mila euro.

I nuovi contatori, dotati di telelettura, consentono un notevole incremento nella precisione di misura e soprattutto il prelievo automatico del dato di lettura del misuratore. Grazie a queste due caratteristiche, i dati provenienti dai nuovi contatori eliminano le letture in stima e la necessità di effettuare l’autolettura periodica da parte dei clienti. Infatti, con la telelettura la raccolta dati è effettuata digitalmente da operatori che transitano all’esterno degli edifici, velocizzando le operazioni e senza necessità della presenza del cliente nel caso di contatore non accessibile dall’esterno. Al momento su tutto il territorio servito da AdF è di oltre il 60% la percentuale di contatori in telelettura rispetto al parco complessivo installato.

L’interruzione del flusso idrico

Gli interventi per l’installazione dei nuovi misuratori e per il conseguente adeguamento degli allacciamenti spesso comportano la temporanea sospensione dell’erogazione idrica per un breve periodo: non è tecnicamente possibile, in questi casi, operare ad acqua aperta. Pertanto, nei prossimi giorni, potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua nelle località e vie di Monte Argentario in cui sono in corso le sostituzioni.