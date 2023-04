Magliano in Toscana (Grosseto). Magliano in Toscana, sono stati posticipati a data da destinarsi i lavori di AdF per la realizzazione di nuove infrastrutture a Monte Bottigli, originariamente previsti per domani, giovedì 27 aprile: pertanto, in tale giornata, il flusso idrico nelle vie e località interessate sarà regolare.