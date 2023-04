Porto Ercole, stanziati 313mila euro. Giani: “Impegno abbattimento barriere architettoniche”

Porto Ercole (Grosseto). La Regione stanzia 313mila euro per interventi di miglioramento dell’accessibilità dell’area portuale di Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario.

La gGunta ha appena approvato la delibera con cui c’è il via libera all’accordo fra la Regione e il Comune di Monte Argentario con cui vengono definiti gli impegni, la modalità di erogazione delle risorse finanziarie e il cronoprogramma dei lavori.

“E’ il primo dei tre accordi che faremo anche con i Comuni di Marciana Marina e Castiglione delle Pescaia – ha detto il presidente Eugenio Giani -, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla fruibilità degli accessi, che è evidentemente una nostra priorità. Questi interventi serviranno ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo e impedimento, anche attraverso la dotazione di attrezzature e impianti”

“In base agli studi e ricognizioni fatte – ha aggiunto l’assessore regionale Baccelli -, alcune aree portuali turistiche presentano ancora difficoltà per l’accesso ai disabili e persone con mobilità ridotta. Con un ultimo decreto del settore competente, abbiamo approvato la graduatoria che vede appunto, oltre a Monte Argentario, anche Castiglione della Pescaia e Marciana Marina aggiudicarsi i finanziamenti. Anche per questi altri due Comuni seguiranno, come nel caso di Monte Argentario, gli accordi amministrativi per la gestione dei finanziamenti”.