Parco giochi e ponte sul fosso: doppia inaugurazione in paese

Capalbio (Grosseto). Doppia inaugurazione per il territorio di Capalbio all’insegna delle attività ludiche dei bambini e della sicurezza stradale.

Il parco giochi

Questo pomeriggio, mercoledì 19 aprile, sono stati inaugurati il parco giochi di Borgo Carige e l’area di sgambamento per i cani, a fianco della chiesa del Cuore immacolato. Le operazioni sono state svolte dalla società agricola Poggi alti, grazie a una sinergia tra il Comune di Capalbio e un soggetto privato che ha messo a disposizione le risorse economiche. L’intervento ha permesso la riqualificazione dell’area e la successiva installazione di nuovi giochi per i bambini, di cui uno concesso dalla società Sacra. “L’intervento è frutto di un progetto – commentano il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini e l’assessore con delega alla scuola, Patrizia Puccini – in cui crediamo fortemente. Abbiamo promosso con convinzione il dialogo con i soggetti privati, al fine di stipulare convenzioni atte al recupero e alla valorizzazione di alcuni luoghi di ritrovo della comunità. Poter riconsegnare un parco giochi ai bambini, alle future generazioni capalbiesi, è un atto doveroso per il quale vogliamo sentitamente ringraziare il privato che ha permesso la realizzazione dell’intervento”.

“È davvero una grande emozione – spiega Patrizia Puccini – poter riconsegnare alla comunità un luogo così importante per la socialità e la crescita personale dei bambini. Avere un parco giochi moderno e curato significa dare maggiore possibilità allo sviluppo del percorso formativo e ludico dei più piccoli, consapevoli che il futuro di qualsiasi territorio passi proprio dalle generazioni più giovani”.

La società agricola Poggi alti, inoltre, ha adottato il parco prendendosi l’impegno a mantenerlo per i prossimi cinque anni. “Voglio ringraziare – dichiara il sindaco di Capalbio – Alexis De Dietrich per la generosità e la disponibilità dimostrata, contribuendo in maniera nevralgica al recupero e alla valorizzazione dell’area“.

Il ponte

È stato anche inaugurato il ponte sul fosso del Melone, sulla via che collega Capalbio Scalo a Macchiatonda. Le operazioni, che sono state in parte finanziate dal Pnrr e in parte da risorse proprie, hanno previsto l’ampliamento e la messa in sicurezza dell’infrastruttura, oltre al rifacimento del manto stradale e della segnaletica di un tratto della strada che collega l’interno dell’area con il mare. “Per la nostra amministrazione – commentano il sindaco di Capalbio e l’assessore con delega ai lavori pubblici, Marzia Stefani – è un’importantissima vittoria. Investire sulla sicurezza stradale dei cittadini e di tutti coloro che visitano il nostro bellissimo territorio è un obiettivo che ci siamo prefissati fin dal nostro insediamento. Garantire una circolazione sicura e funzionante è un dovere che ogni amministrazione è chiamata ad assolvere, a maggior ragione in uno Stato come il nostro che purtroppo ha registrato molte situazioni di emergenza. Riconsegnare un’infrastruttura così nevralgica e completamente rinnovata a tutta la comunità è davvero un grande motivo di orgoglio”.

“Inoltre – spiega Marzia Stefani – l’intervento di ampliamento della campata del ponte, finalizzata ad aumentare la sezione libera di deflusso, è funzionale alla risoluzione del rischio idrogeologico, un aspetto fondamentale per la sicurezza di tutti coloro che usufruiranno dell’infrastruttura”.