Terminati i lavori sulla strada Panoramica: investito un milione di euro

Monte Argentario (Grosseto). La Provincia di Grosseto ha terminato i lavori di riqualificazione della strada provinciale 65 Panoramica Porto Santo Stefano, la bellissima via che costeggia la porzione dell’Argentario che si affaccia sul mare aperto e che ormai da tempo versava in condizioni disastrose.

I lavori

L’intervento di bitumatura e fresatura ha interessato praticamente tutto il tratto extraurbano della provinciale per un investimento complessivo di un milione di euro finanziati dalla Regione Toscana. Ad eseguire i lavori è stata la ditta Perna Elio & C.

Il commento del sindaco e del presidente della Provincia

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Monte Argentario, Franco Borghini: “Sono molto contento per questo intervento che dopo tantissimi anni – ha dichiarato il sindaco Franco Borghini – rende nuovamente accessibile in sicurezza e senza difficoltà una strada importantissima, come la Panoramica, che è considerata il biglietto da visita dell’Argentario. Ringrazio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che si è tanto adoperato perché potessero essere trovate le risorse per intervenire e ringrazio il presidente della Provincia, Francesco Limatola, perché si è preoccupato di avviare e concludere l’intervento prima dell’inizio della stagione turistica”.

“La riqualificazione della provinciale 65 Panoramica – aggiunge il presidente Francesco Limatola – è importantissima non solo in termini di sicurezza per tutta la popolazione che vive all’Argentario, ma anche per i notevoli flussi turistici che in estate affollano la zona sud della provincia di Grosseto. L’intervento rientra nel progetto ‘Le vie del mare’, sul quale abbiamo ottenuto dalla regione un finanziamento importante, di 3 milioni e 800mila euro, che ci hanno consentito di intervenire anche su altre arterie provinciali strategiche a sud e a nord. In particolare, nella parte sud, siamo intervenuti anche su un tratto della provinciale 36 Giannella, sulla 59 Alberese; sulla s.p, 1 Talamone, e grazie alle risorse del ribasso d’asta, anche sulla s.p. 161 Porto Santo Stefano. Il prossimo obiettivo sono le strade della montagna“.