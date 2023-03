Emergenza sfratti: ecco il bando del Comune per i contributi per morosità incolpevole

Orbetello (Grosseto), L’assessore alle politiche abitative del Comune di Orbetello, Silvia Magi, rende noto che fino al 31 dicembre 2023 i soggetti in possesso dei requisiti necessari potranno presentare, insieme al proprietario dell’alloggio, domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nell’avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’avviso

L’avviso, con tutte le informazioni ed i requisiti necessari per accedere al contributo, ed i moduli da compilare sono reperibili sul sito del Comune di Orbetello, al link www.comune.orbetello.gr.it, oppure all’Urp del Comune di Orbetello, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16 il martedì e giovedì.

Come presentare la domanda

La domanda potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune oppure spedita, all’indirizzo del Comune di Orbetello, in piazza del Plebiscito n. 1 (GR), tramite raccomandata postale A/R, che dovrà comunque pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, alle 12.

La domanda, con la relativa documentazione allegata, potrà inoltre essere inviata tramite Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it, indicando nell’oggetto “Contributi a sostegno della locazione fondo regionale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole e passaggio da casa a casa”.