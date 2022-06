Bitcoin (Btc) è una criptovaluta sviluppata nel 2009 da Satoshi Nakamoto, nome dato al suo creatore (o creatori) sconosciuto. Le transazioni sono registrate in una blockchain, che mostra la cronologia delle transazioni per ciascuna unità e ne dimostra la proprietà.

A differenza delle valute tradizionali, Bitcoin non è emesso da una banca centrale, né supportato da un Governo. Per gli investitori, l’acquisto di un Bitcoin è diverso dall’acquisto di un’azione o di un’obbligazione perché Bitcoin non è una società.

Scopri cosa influenza il prezzo del Bitcoin in modo da poter prendere decisioni più informate sulla sua scelta come investimento.

I punti fondamentali da capire

L’acquisto di azioni ti garantisce la proprietà di una società, mentre l’acquisto di Bitcoin ti garantisce la proprietà di quanta criptovaluta hai acquistato.

Bitcoin non è né emesso, né regolamentato da un Governo centrale e quindi non è soggetto a politiche monetarie governative.

Il prezzo del Bitcoin è principalmente influenzato dalla sua offerta, dalla domanda del mercato, dalla disponibilità, dalle criptovalute concorrenti e dal sentimento degli investitori.

L’offerta del Bitcoin è limitata: esiste un numero limitato di Bitcoin e si prevede che le monete finali saranno estratte nel 2140.

Cosa determina il prezzo del Bitcoin?

Bitcoin non è emesso da una banca centrale né sostenuto da un Governo; pertanto, gli strumenti di politica monetaria, i tassi d’inflazione e le misurazioni della crescita economica che in genere influenzano il valore di una valuta non si applicano al Bitcoin.

Bitcoin agisce più come una merce utilizzata per immagazzinare valore, quindi i seguenti fattori influenzano il suo prezzo:

l’offerta di Bitcoin e la domanda del mercato;

il numero di criptovalute concorrenti;

regolamento che ne disciplina la vendita e l’utilizzo;

media e notizie.

Tanta domanda influisce sul prezzo del Bitcoin.

Effetti dell’offerta sul prezzo del Bitcoin

L’offerta di un bene gioca un ruolo fondamentale nella determinazione del suo prezzo. È più probabile che un asset scarso abbia prezzi elevati, mentre uno disponibile in abbondanza avrà prezzi bassi.

L’offerta di Bitcoin è generalmente ben pubblicizzata, poiché ne verranno prodotti solo 21 milioni e solo una quantità specifica creata all’anno. Il suo protocollo consente di creare nuovi Bitcoin solo a una velocità fissa e tale velocità è progettata per rallentare nel tempo.

La velocità con cui viene creato Bitcoin viene ridotta circa ogni quattro anni. Questo è chiamato dimezzamento, in cui il numero di monete date come ricompensa per aver estratto con successo un blocco viene dimezzato, l’ultima delle quali è stata a maggio 2020.

L’offerta futura di Bitcoin è quindi in diminuzione, il che si aggiunge alla domanda. Questo è simile a una riduzione dell’offerta di mais se i raccolti dovessero essere ridotti ogni quattro anni fino a quando non ne venissero raccolti altri ed è stato pubblicamente pubblicizzato che sarebbe successo: i prezzi del mais sarebbero saliti alle stelle.

Prezzo e domanda di Bitcoin

Bitcoin ha attirato l’attenzione degli investitori al dettaglio e istituzionali, aumentando la domanda alimentata da un aumento della copertura mediatica e investendo “esperti” e imprenditori che propagandano il valore che Bitcoin ha e avrà.

Il Bitcoin è diventato popolare anche in Paesi con alta inflazione e valute svalutate, come il Venezuela. Inoltre, è popolare tra coloro che lo utilizzano per trasferire ingenti somme di denaro per attività illecite e illegali.

Ciò significa che la contrazione dell’offerta futura si è unita a un aumento della domanda per alimentare un aumento del prezzo del Bitcoin.

Costi di produzione e prezzo del Bitcoin

Come altre materie prime, i costi di produzione svolgono un ruolo essenziale nel determinare il prezzo del Bitcoin. Secondo alcune ricerche, il prezzo del Bitcoin nei mercati delle criptovalute è strettamente correlato al suo costo marginale di produzione.

Per Bitcoin, il costo di produzione è più o meno una somma dei costi fissi diretti per le infrastrutture e l’elettricità necessari per estrarre la criptovaluta e un costo indiretto legato al livello di difficoltà del suo algoritmo.

Il mining di Bitcoin consiste in una rete di minatori che competono per ottenere un numero crittografato: il primo miner che lo fa vince una ricompensa in Bitcoin appena coniati e tutte le commissioni di transazione accumulate dall’ultimo blocco trovato