“Love 24h”: ecco il cortometraggio della grossetana Angela Pepi – VIDEO

Una coppia e un amore malato a legarla. Sono i protagonisti del cortometraggio “Love 24h“, esordio dietro la macchina da presa dell’attrice e regista Angela Pepi.

Originaria di Grosseto, dopo gli studi al Centro sperimentale di cinematografia e diversi ruoli tra cinema, televisione e teatro, l’artista è volata negli Stati Uniti nel 2017. Lì, insieme all’attrice Ilaria Marcelli, protagonista del corto, ha scritto, diretto e messo in scena a New York “L’Orlando in un atto furioso”. Durante la pandemia Covid-19, la decisione di dirigere assieme a una piccola troupe una piccola opera sul tema della dipendenza affettiva.

“‘Love 24h’ nasce da qualcosa che avevo vissuto. Pian piano ho avvertito l’esigenza di trasformalo in immagini e parole e ho deciso di girarlo, dandogli una cornice. Voglio raccontare quanto sia doloroso annullarsi per amore. Quanto sia rischioso distruggersi, senza dare fastidio, in silenzio. Scomparire“, racconta Pepi.

Alla direzione della fotografia e al montaggio del cortometraggio ha collaborato il giovane regista lucano Roberto Mazzarelli.