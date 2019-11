Solounminuto: i corti della sezione del Clorofilla film festival protagonisti in sala Pegaso

Tempo di premiazioni per il Clorofilla film festival, promosso da Legambiente. Mentre si scaldano i motori per le due serate finali previste per il 3 e 4 dicembre allo Spazio Alfieri di Firenze, venerdì 29 novembre, alle 15.30, alla Sala Pegaso di Grosseto, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, si potranno vedere e premiare i cortissimi della sezione #Solounminuto. Una sezione voluta da Lorella Ronconi, ideatrice dell’omonima pagina nata per sensibilizzare sul tema dell’accessibilità, mobilità, autonomia delle persone diversamente abili nelle loro città.

Sarà un pomeriggio ricco insieme a Lorella Ronconi ed Emanuela Fallani, anime del progetto #Solounminuto, che, insieme al giornalista Norberto Vezzoli, parleranno delle loro iniziative e del perché è nata questa sezione del festival realizzato da Legambiente. Ospiti Olga Ciaramella, in rappresentanza della Provincia di Grosseto, e Silvia Giannetti, nota campionessa del motociclismo che nell’occasione annuncerà ufficialmente la sua partenza per il Social Tour 2019.

I corti che saranno proiettati sono i seguenti: “Cruel Winter” e “The gannetry of bass rock” di Riccardo Oggioni, “Love is love” di Alessia Pischedda, “Baby death” di Mario Gooseman, “La vita solitaria” di Ugo D’Eramo, “Cumulonembo” di Raffaele Grasso, “Ultreya!” di Luca Contieri, “La luna e i calanchi” di Piero Oronzo, “Una favola per la natura” di Stefano De Felici, “Silence hate” di Marco Rossano, Chiara Postiglione, “Cnmi – Woolmark” di Matteo Grimaldi, “Intervallo” di Gianmarco Rotondo, “Oltre” di Pino Ciociola, “I Super-Abili” di Angelo Rossi.

A seguire le premiazioni con alcuni rappresentanti della giuria, composta da Lorella Ronconi, Donatella Bigozzi, Cinzia Magi, Massimiliano Marcucci, Raffaella D’Alise, Flavia Musella, Rossella Cascelli, Federico Raponi, Marco Duranti, Sandro Cardoso.

Fuori sezione sarà proiettato il cortometraggio “Sotto le foglie”, di Stefano Chiodini, che sarà presente. Il corto, interpretato da Cecilia Dazzi e Valerio Mastandrea, ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui il Globo d’oro assegnato dalla stampa estera come miglior corto del 2006 e menzione speciale come miglior interprete femminile a Cecilia Dazzi ai Nastri d’Argento 2005. A fine pomeriggio un aperitivo offerto da Silvia Giannetti per festeggiare la sua partenza.