Verso il Palio marinaro: il corteo storico sfila per le vie del paese

Entra nel vivo l’atmosfera del 78° Palio marinaro dell’Argentario con una serata tutta dedicata al folclore ed alla storia che accompagna la disfida tra i quattro rioni di Porto Santo Stefano: Croce, Fortezza, Pilarella e Valle.

Lunedì 12 agosto, alle 21, dalla Fortezza spagnola muoverà il caratteristico corteo storico organizzato dall’associazione Argentario Vivo, che da alcuni anni sfila nelle vie del centro storico in notturna anziché nel pomeriggio di Ferragosto.

Un centinaio di figuranti che impersonano con i loro splendidi costumi i personaggi della dominazione spagnola seicentesca attraverseranno l’antico borgo santostefanese passando da via Cetina, via Baschieri per proseguire sul lungomare e arrivare sul piazzale dei Rioni.

Di seguito, sul piazzale del Comune, avrà luogo la lettura del bando di sfida che accenderà ancora di più la passione e l’attesa nei confronti della gara remiera del 15 agosto nello Stadio di turchese.