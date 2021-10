Primo soccorso e disostruzione pediatrica: i genitori partecipano al corso insieme alle maestre

Un regalo fatto dai genitori alle maestre della scuola dell’infanzia di Campagnatico che diventa un’occasione di formazione per gli stessi genitori e per i nonni.

Si è svolto nei giorni scorsi al Teatro di Campagnatico il corso di primo soccorso e disostruzione pediatrica, regalo di fine anno per le insegnanti della locale scuola.

Al gruppo delle maestre si è aggiunto un buon numero di genitori e nonni, approfittando dell’attivazione di questo tipo di formazione in ambito comunale.

Il corso è durato quattro ore e mezzo, con parti di teoria e lunghe sessioni di pratica su manichini computerizzati secondo gli standard di ‘Camillo.online‘. “Un importante passo verso la consapevolezza e la formazione” – afferma il dottor Martino Chiti, responsabile di ‘Camillo.online‘ – soprattutto alla luce della recente legge 161 del 4 agosto 2021, che rende obbligatoria la presenza di Dae, defibrillatore automatico esterno, e quindi di personale formato alle manovre salvavita in molti più luoghi, compresa la scuola. In poco più di un anno abbiamo formato 7620 persone e siamo molto contenti che tra questi ci siano abitanti del comune di Campagnatico. Ringrazio il sindaco Luca Grisanti per la collaborazione e la disponibilità“.

L’importanza del corso è stata sottolineata dalla stesso sindaco. “Un dono alle maestre che è stato anche un dono alla comunità -commenta Luca Grisanti -. Avere genitori e nonni preparati, insieme alle insegnanti, vuol dire averli pronti all’intervento in caso di emergenza anche al di fuori dell’orario scolastico e, all’occorrenza, anche in luoghi pubblici. Tutti sappiamo quanto il pronto intervento sia fondamentale per salvare vite umane, la formazione del personale diventa così fondamentale”.