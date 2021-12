Manovre di soccorso e rianimazione pediatrica: al via il corso della Misericordia

La Misericordia di Manciano organizza, nel mese di dicembre, un corso di rianimazione pediatrica e manovre di disostruzione.

Il corso, prevalentemente indirizzato ai neo genitori, sarà svolto in un solo giorno nella sede della Misericordia di Manciano, in via Ricasoli 19. I posti disponibili nel rispetto delle normative anti Covid saranno un massimo di 15. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per iscriversi contattare gli uffici della Misericordia di Manciano al numero 0564.620123, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.