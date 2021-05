Corso in leadership: aperte le candidature all’University Point

Oltre a continuare a occuparsi di formazione didattica, Universitypoint apre anche alla formazione della mente.

Sono infatti aperte le candidature per partecipare alla Masterclass in leadership, il corso per diventare leader trasformativi, tenuto dalla Business Coach Luana Landolina.

Perché iscriversi a un corso di leadership

In un mondo in cui i mercati sono sempre più complessi e soggetti a cambiamenti economici e tecnologici, è necessario che le aziende abbiano una leadership aziendale forte e in grado di guidare il proprio team verso il successo.

Le aziende che curano e investono maggiormente nella qualità della propria leadership hanno maggiore possibilità di adattarsi ai cambiamenti di mercato ed ottenere ritorni superiori rispetto ai competitors.

Il corso è adatto – ma non limitato – a:

imprenditori, imprenditrici e manager di Pmi;

responsabili di area, reparto delle varie aree aziendali;

responsabili delle risorse umane;

liberi/e professionisti/e.

I contenuti della masterclass in leadership

Lo scopo di questo corso è di mettere in grado i partecipanti di sviluppare e potenziare le proprie capacità di leadership. Il leader è colui o colei che riesce ad influenzare pensieri, atteggiamenti e comportamenti del suo team, attraverso la motivazione e la responsabilizzazione, oltre che alla creazione di obiettivi comuni. E grazie ad uno scambio continuo di idee con la propria squadra, è in grado di adottare le giuste strategie per il raggiungimento degli obiettivi.

Il corso si propone di rafforzare in ognuno dei partecipanti le capacità di:

comunicare efficacemente per orientare i propri comportamenti e quelli di collaboratori e colleghi;

efficacemente per orientare i propri comportamenti e quelli di collaboratori e colleghi; comprendere e stimolare le leve motivazionali “giuste” per ognuno di loro;

le leve motivazionali “giuste” per ognuno di loro; aumentare l’energia e la positività verso gli altri, attraverso feedback efficaci, riconoscimenti positivi e negativi, il coinvolgimento e la fiducia.

Per allenare con efficacia le competenze, durante il corso verrà utilizzata la multi-modalità: l’esposizione teorica sarà finalizzata alle esercitazioni pratiche e individuali per lavorare su di sé.

Il corso prevede 5 incontri da 3 ore il sabato pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00.

Clicca qui per inviare la tua candidatura: https://cutt.ly/Vbx85YG

Trovi il programma completo qui: https://bit.ly/3eNodWI

La relatrice Luana Landolina

Il corso sarà tenuto da Luana Landolina, una Business Coach che aiuta imprenditori, liberi professionisti e aziende a raggiungere più agevolmente gli obiettivi lavorando in un clima più sereno. È esperta in linguaggio e schemi comportamentali, e autrice del best seller Amazon “Essere felici è una parola!”.

Nel suo percorso di formazione spicca il Master internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni e il conseguimento di certificazioni importanti come Senior Real Result Coach, Master Business Practitioner e Nlp Coach, titolo conferitole dal presidente della NLP Society, Dr. Richard Bandler, e di Leadership in Azione.