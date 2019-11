Ecco come diventare ispettore ambientale: il Comune organizza il corso per formare le figure

L’Ufficio Ambiente – Servizio ciclo dei rifiuti organizza il corso di ispettore ambientale, la nuova figura professionale cui attribuire le funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni del Codice dell’ambiente, ai regolamenti e alle ordinanze sindacali, in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti.

Le lezioni si terranno martedì 19 e venerdì 22 novembre, dalle 9 alle 12, mentre la prova, finalizzata al rilascio dell’attestazione, sarà martedì 26 novembre dalle 9 alle 10.30. Gli incontri si terranno all’Ufficio Ambiente di via Zanardelli n. 2, al secondo piano. Per le adesioni, anche da parte di soggetti esterni all’ente, e per maggiori informazioni, si può indicare l’indirizzo e-mail [email protected]

Il corso è aperto a tutti: chi risulterà idoneo, e sulla base delle esigenze riscontrate, potrà essere selezionato per prestare servizio retribuito per l’Ente nel corso del 2020. Un’occasione di lavoro per gli interessati e allo stesso tempo modo per l’amministrazione comunale per tenere pulita la città, garantire decoro e continuare sulla rivoluzione dei rifiuti avviata da questa giunta.

“L’obiettivo è formare una nuova figura professionale cui attribuire le funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni del Codice dell’ambiente, ai regolamenti e alle ordinanze sindacali così da sanzionare chi abbandona i rifiuti e chi non segue le regole – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Simona Petrucci -: tutto ciò in linea con la nostra mission, che adesso ci richiede delle persone formate e pronte a ricoprire questo ruolo per i dovuti controlli sul territorio”.