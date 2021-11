“Archivi multimediali del paesaggio di bonifica in Maremma”: al via il corso dell’Isgrec

Nella convinzione che la storia delle bonifiche sia bene comune per la collettività maremmana da tutelare e divulgare e che non solo il riformismo lorenese e l’avvio della “guerra delle acque”, ma anche le bonifiche tra Ottocento e Novecento abbiano determinato la facies attuale della Maremma, l’Isgrec propone agli insegnanti un percorso finalizzato ad imparare a “leggere” le tracce dell’azione umana nel paesaggio.

Le riflessioni con storici esperti su territorio e paesaggi, l’approfondimento della documentazione storica e degli strumenti interpretativi disponibili per la comprensione dell’impatto antropico sull’ambiente saranno quindi affiancate da momenti pratici di aggiornamento sulle piattaforme e sulle risorse disponibili rispetto alla storia del territorio grossetano.

Nel tentativo di fornire strumenti e spunti anche per l’integrazione di questo approccio (e in particolare delle piattaforme webGIS) nella didattica scolastica, le tre lezioni previste per gli insegnanti potranno essere integrate da un laboratorio didattico per le classi, a cura del personale di Isgrec e ArchiMaremma.

Il primo incontro si terrà l’8 novembre alle 17.30: Rossano Pazzagli (Università del Molise) affronterà l’argomento “Dallo spazio al territorio. Governo dell’acqua e formazione del paesaggio agrario”, mentre Mara Visonà (Università di Siena, ArchiMaremma) quello de “Il paesaggio e le sue mutazioni”. Il secondo incontro, il 26 novembre, sempre alle 17.30, vedrà impegnate Anna Guarducci (Università di Siena, responsabile di ArchiMaremma) e Mara Visonà, rispettivamente su “La cartografia storica, le foto aeree e altre fonti” e su “I webGIS e la didattica”.

Nell’ultimo incontro, il 3 dicembre (17.30), Andrea Zagli (Università di Siena) parlerà de “La Toscana terra di bonifiche: il caso maremmano in una prospettiva comparata”; Mara Visonà de “Le aree marginali: tra pregiudizio e sviluppo”

Alla fine degli incontri sarà possibile concordare laboratori con le classi su “Paesaggi d’acqua e bonifiche” (a cura di Elena Vellati e Mara Visonà).

Il corso prevede una quota di partecipazione di 30 euro e riconoscerà crediti formativi per gli insegnanti per un massimo di 6 ore.

Per informazioni e iscrizioni: Isgrec, tel. 0564.415219, e-mail segreteria@isgrec.it, sito www.isgrec.it.