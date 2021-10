“Le notti della Repubblica”: aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento dell’Isgrec

Cinquanta anni fa l’Italia entrava nel periodo più buio della sua storia repubblicana. Ormai finiti gli anni del boom e alla vigilia di una crisi economica che per oltre un decennio avrebbe investito tutto l’Occidente a causa delle politiche petrolifere dei Paesi produttori e dell’alto costo dell’energia, il 1969 segnava l’inizio di quelli che sono stati definiti “anni di piombo”. Anni caratterizzati da attentati, atti terroristici, veri e propri eccidi, a partire dalla cosiddetta “madre di tutte le stragi”, quella di piazza Fontana, che il 12 dicembre 1969 causò a Milano 17 morti e 88 feriti. Altre seguirono in successione: Gioia Tauro, 1970; Peteano, 1972; l’attentato alla Questura di Milano, 1973; quelli di piazza della Loggia a Brescia e al treno Italicus, 1974. Senza dimenticare le stragi avvenute in seguito, la più cruenta nel 1980 alla stazione di Bologna.

Una lunga scia di lutti, frutto di vere e proprie strategie della tensione, alle quali l’Isgrec dedicherà un corso di approfondimento specifico (dedicato agli insegnanti, ma aperto a tutti), “Le notti della Repubblica”. Scopo del corso non sarà offrire solo una mera ricostruzione cronachistica di quelle vicende, ma scavare nelle loro radici, inserendole nel preciso contesto nazionale e internazionale. Infatti, nonostante l’evidente e drammatica rilevanza che le strategie della tensione hanno avuto nella storia dell’Italia repubblicana, esse, in sede storiografica, hanno fino a oggi ricevuto un’attenzione piuttosto ridotta. Eppure un passato così sanguinoso, nell’arco di un periodo così breve, non ha eguali in nessun altro Paese occidentale e ha fatto raggiungere all’Italia il triste primato di aver suo malgrado conosciuto la gamma più ampia di forme di eversione che i trattati di violenza politica riescono ad annoverare, dal golpismo allo stragismo, dal terrorismo rosso e nero a casi come quello della P2, dall’alta criminalità con interessi finanziari a quella politica.

Il corso di aggiornamento, che partirà il 18 ottobre e si concluderà l’11 novembre, prevede 3 incontri con lo storico Giacomo Pacini, saggista di Einaudi storia ed autore del recente volume “La spia intoccabile” (giunto alla terza edizione), membro del consiglio direttivo dell’Isgrec.

Le 3 lezioni si terranno solo in presenza, nella galleria “Il Quadrivio” (in viale Sonnino 100), ed è obbligatorio il green pass.

L’iscrizione al corso prevede una quota di partecipazione di 40 euro. Gli insegnanti, ai quali saranno certificate le ore di formazione, possono iscriversi utilizzando la carta del docente; per maggiori informazioni su altre modalità di iscrizione sia per gli insegnanti, sia per i non insegnanti si rimanda al sito www.isgrec.it. Saranno riconosciuti crediti formativi per un totale di 6 ore.

Informazioni: Isgrec, ufficio provvisorio in viale Europa 11/B, tel. 0564.415219, e-mail segreteria@isgrec.it, sito www.isgrec.it