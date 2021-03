“Estetica”: corso gratuito dedicato ai giovani per diventare professionisti della bellezza

Come costruirsi un futuro professionale in questo momento reso difficile dalla pandemia? L’agenzia formativa Aforisma, in partenariato con Ial e Cpia 1 Grosseto, propone “Estetica“: un corso biennale completamente gratuito dedicato ai giovani sotto i 18 anni che hanno interrotto gli studi prima del diploma. «Un progetto per ripartire e mettere le basi per realizzarsi in un cammino professionale e di indipendenza economica» spiega Grazia Ambrosino, presidentessa di Aforisma.

Per illustrare la caratteristiche di questo percorso di formazione e lavoro, Aforisma organizza due giornate di Open Day aperte a tutti e rivolte a ragazzi, famiglie ed insegnanti interessati a conoscere questa opportunità. Interverrà Piero Restante, coordinatore delle attività formative di Aforisma a Grosseto. Appuntamento venerdì 12 marzo, alle 16, con replica venerdì 19 marzo, per partecipare basterà collegarsi a questo link: https://meet.google.com/phd-fdeq-neq.

Il corso “Estetica” è un progetto contro la dispersione scolastica rivolto ai giovani dai 16 ai 18 anni non compiuti, finanziato con le risorse di Garanzia Giovani e rientra nell’ambito del progetto Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Gli studenti diventeranno esperti in tutte le tecniche estetiche ed impareranno a prendersi cura dell’autostima dei clienti, diventando dei veri e propri consulenti di bellezza. Le principali materie trattate saranno cosmetologia, trattamento viso e corpo, tecniche di trucco, tecniche di massaggio, depilazione ed epilazione, manicure e pedicure, anatomia, storia della cosmesi. Saranno inoltre approfondite le nuove normative anti-Covid per operare in assoluta sicurezza.

Le lezioni saranno tenute da insegnanti professionisti del settore e il ridotto numero massimo degli alunni garantisce l’instaurazione di uno stretto rapporto con i professori. Sono previste 2100 ore totali di formazione, di cui 1270 teoriche (che si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid), 800 ore di applicazione pratica in alternanza scuola lavoro con i principali operatori del settore e 30 ore di accompagnamento.

Al termine dei due anni i partecipanti otterranno la qualifica professionale in ‘Operatore del benessere – Estetista’, che dà la possibilità di sbocchi occupazionali in centri estetici, saloni di bellezza, spa e stazioni termali, centri massaggi, solarium, profumerie e negozi di make up, hotel e strutture ricettive dotate di un’area bellezza e wellness, start-up auto-impresa in ambito wellness.

Le iscrizioni sono già aperte e scadono il 30 marzo, 15 i posti disponibili. Per informazioni è possibile rivolgersi all’agenzia formativa Aforisma, in via Topazio 5/a Grosseto, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, telefono 0564.468591-93, e-mail grosseto@aforismatoscana.net, sito web www.aforismatoscana.net.

Requisiti per l’iscrizione: età tra i 16 e i 18 anni non compiuti, adempimento dell’obbligo di istruzione, che si assolve frequentando per 10 anni la scuola o un organismo formativo accreditato, possedere il diploma di licenza media oppure essere inserito in un percorso per ottenerlo.